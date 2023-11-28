Суспільство

Через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 людини постраждали

28 Листопада 2023 09:12
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негода

Через негоду на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві загинули 10 українців. Ще 23 людини, серед яких дві дитини, постраждали.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Одещина

В області через негоду 5 людей загинули, ще 15 — постраждали. Надзвичайники залучалися до допомоги 254 рази. Було відбуксовано 849 авто, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Допомогу надали 2498 українцям, зокрема 162 дітям. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.  

Миколаївщина

У регіоні 2 людини загинули, ще 2 — постраждали. Рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим.

Клименко додав, що через негоду 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів.

На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди, зазначив міністр.


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