Суспільство

Через негоду освітні заклади Одещини переводять на дистанційне навчання – ОВА

8 Січня 2024 15:05
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одеса, школа

Навчальні заклади Одеської області на два дні переводять на дистанційний формат. Причиною такого рішення стало погіршення погодних умов.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Задля “збереження здоров’я дітей та належної організації освітнього процесу” 9 та 10 січня заняття у всіх закладах освіти області будуть проводитися дистанційно. 

“Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Проте, шановні батьки, якщо маєте таку можливість – залиште дітей удома”, – закликав Кіпер.

Ці рекомендації дійсні на період негоди. Про відновлення очних занять ОВА повідомить додатково. 


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