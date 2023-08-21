Через можливі страйки в Австралії зросли ціни на газ у Європі

Європейські ціни на газ у понеділок зросли на 9% після відкриття торгів через побоювання щодо можливого зриву поставок, якщо австралійським виробникам не вдасться домовитися з профспілками на переговорах у середу.

Про це пише Financial Times, дані біржі ICE.

Вранці у понеділок ціни у нідерландському хабі TTF, який слугує європейським еталоном для природного газу, зросли до максимуму в 41 євро за МВт-год (понад 470 дол за тисячу кубометрів).

Протягом дня ціни дещо просіли, але на закритті торгів повернулися до 40 євро за МВт-год (460 дол за тис кубометрів.

Схожий пік спостерігався на початку серпня, що було викликано можливістю зупинки видобутку на трьох родовищах, що належать австралійській компанії Woodside Energy та американському постачальнику Chevron. Причина – страйки робітників, які вимагають вищої оплати праці та кращих гарантій зайнятості.

У неділю Offshore Alliance, група, що представляє дві профспілки, заявила, що робітники “одноголосно підтримали” надання компанії Woodside попередження за сім робочих днів, якщо їх вимоги не будуть задоволені до кінця робочого дня в середу.