Через мобілізацію дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері змушені перекривати жінки

Через мобілізацію в Україні дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, чиї слова цитує “Інтерфакс-Україна”.

“25% (дефіцит водіїв фур – ред) – це попередня цифра, яку ми зібрали з перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть більше 50%, тому що це питання мобілізації. У цифрах це близько 30 тис. грн. водіїв, які потрібні як водії вантажного транспорту”, – сказав Деркач на презентації пілотного проєкту з підготовки жінок-водіїв фур.

У сфері громадського пасажирського транспорту, за його словами, не вистачає близько 30% водіїв – близько 6 тис. із 14 тис. необхідних галузі фахівців.

За словами Деркача, компанії, які мають транспортні підрозділи у своїй структурі, самостійно навчають жінок, які бажають працювати водіями вантажних автомобілів. Також, міністерство та Фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізує проєкт із підготовки жінок-дальнобійниць. До участі вже відібрано 100 учасниць із понад тисячу тих, хто подав анкети. Проєкт підтримують 25 великих українських роботодавців, які готові прийняти жінок на роботу – серед них “Укрпошта”, “Нова пошта”, Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy та інші.

“Ми не прагнули цим проєктом закрити всі вакансії. Розуміємо, що глобально цю ситуацію не вирішить. Проєкт має змінити сприйняття жінки за кермом вантажного автомобіля в очах роботодавців – показати, що це можливо і може бути виходом із ситуації. Та й самі жінки, які раніше про професію далекобійниці не замислювалися, вважали її виключно чоловічою, мотивовані розглянути її для себе”, – сказав Деркач.