Через лісові пожежі на грецькому острові Кос евакуювали близько 10 тисяч людей

З грецького острова Кос евакуювали близько 10 тисяч туристів та місцевих мешканців через лісову пожежу.

Про це повідомляє Еkathimerini.

Через сильний вітер вогонь поширився у напрямку популярного туристичного курорту Кардамени на східному узбережжі острова.

До гасіння вогню залучили пожежників та спецтранспорт з Афін і Родосу.

Також пожежі зафіксовані на острові Хіос і на Криті, де влада евакуювала село Катофігі як запобіжний захід.

Зазначається, що п’ятеро пожежників отримали легкі поранення. Місцева влада заарештувала 63-річного чоловіка за «випадкове» розпалювання вогню і оштрафувала його майже на 9 тисяч євро, а також притягнула до кримінальної відповідальності.