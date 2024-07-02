Через лісові пожежі на грецькому острові Кос евакуювали близько 10 тисяч людей

З грецького острова Кос евакуювали близько 10 тисяч туристів та місцевих мешканців через лісову пожежу.
Про це повідомляє Еkathimerini.
Через сильний вітер вогонь поширився у напрямку популярного туристичного курорту Кардамени на східному узбережжі острова.
До гасіння вогню залучили пожежників та спецтранспорт з Афін і Родосу.
Також пожежі зафіксовані на острові Хіос і на Криті, де влада евакуювала село Катофігі як запобіжний захід.
Зазначається, що п’ятеро пожежників отримали легкі поранення. Місцева влада заарештувала 63-річного чоловіка за «випадкове» розпалювання вогню і оштрафувала його майже на 9 тисяч євро, а також притягнула до кримінальної відповідальності.