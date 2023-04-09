Череватий розповів, чому росіяни почали кидати у Бахмут елітні військові підрозділи

Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК “Вагнера”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

“Те, що там з’явилися десантники, це не підсилення. “Вагнер” отримує дуже великі втрати, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська – десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку”, – зазначив він.

Череватий додав, що російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат. Вони були доукомплектовані мобілізованими.

За словами речника, вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб. Крім того, є поранені та важкопоранені.

“У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в’язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угрупування, “Вагнера” саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають”, – підкреслив Череватий.