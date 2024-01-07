Спорт

Чемпіон світу Магнус Карлсен зізнався, що перестав кайфувати від шахів

7 Січня 2024 13:08
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шахи

Шістнадцятий чемпіон світу з шахів норвезький гросмейстер Магнус Карлсен не братиме участі у турнірі претедентів на участь у матчі за світову корону.

“Можете не турбуватися, я не братиму участі в турнірі претедентів. Головна причина в тому, що я не отримую від цього задоволення”, – наводить слова Карлсена chess.com.

Карлсен став чемпіоном світу у 2013 році. З того часу він неодноразово захистив титул, перемігши, зокрема, росіян Сергія Карякіна та Яна Непомнящего.

У 2022 році він оголосив про відмову від захисту титулу. Переможцем турніру претендентів у 2022 році знову став Непомнящий, друге місце посів представник Китаю Дін Ліжень, який таким чином зіграв у 2023 році з Непомнящим і, перемігши, став новим чемпіоном світу.


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