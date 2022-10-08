Харків

Чехія подарує Харкову трамваї

8 Жовтня 2022 21:15
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чехія, транспорт

Мерія Праги безкоштовно віддала двом українським містам списаний, але цілком працездатний міський транспорт – Харків отримав 20 трамваїв.

Харків сильно постраждав від російських ударів із початку війни. В результаті лише одного удару по Салтівському району міста було знищено одразу 60 трамваїв.

Харків’янам та й багатьом українцям празькі трамваї знайомі: адже майже 70% трамвайного парку України – це саме склади чеського виробництва. Наприклад, модель Tatra Т3 у Харкові возить пасажирів з 1977 року.

«Йдеться про трамваї та автобуси, які там добре знають. На мою думку, проблем не буде, хоча, можливо, колегам не вистачатиме якихось деталей. Так що їм потрібно буде в цьому випадку розбирати інші трамваї, що залишилися в них. Наприклад, постраждалі після обстрілу Салтівського депо», – зазначив технічний директор Празької транспортної компанії Ян Шуровський.

Він запевнив: усі передані трамваї та автобуси у повністю робочому стані і були списані планово – їх замінили на нові та планували продати. Але через епідемію ковіда процес затягнувся, а згодом в Україні почалася війна. Зрештою транспорт українським містам вирішили передати безкоштовно.


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