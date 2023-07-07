Політика

Чехія передасть Україні ударні вертольоти 

7 Липня 2023 11:42
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чехія, вертоліт

Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю в Празі.

“Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери у найближчі місяці і ще 100 тисяч штук великокаліберних снарядів”, – сказав Фіала. 

Він додав, що Чехія допоможе Україні підготувати фахівців для використання винищувачів F-16 та надасть Україні симулятор для тренувань.

Повинен сказати, що викликає захоплення те, як мужньо Україна захищається від варварського нападу Росії, і я радий, що мужньому захисту, успішній обороні допомагають і наші поставки військової допомоги”, – наголосив чеський прем’єр.

Він зауважив, що розв’язана Росією триває вже 500 днів, і Чехія відправили майже 700 одиниць важкої техніки та понад чотири мільйони боєприпасів Україні.


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