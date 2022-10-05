Економіка

Чехія надасть Україні нову військову допомогу

5 Жовтня 2022 21:15
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зброя, чехія

Прага відправить нову військову допомогу Києву. Про це заявила голова Міноборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляють České noviny.

Вона розповіла, що чеський уряд схвалив виділення військової допомоги Україні. Уточнюється, що туди входитиме важка техніка, стрілецька зброя або боєприпаси, проте глава відомства не розкрила точну інформацію щодо озброєнь.

Крім того, Чорнохова вказала на користь таких поставок для Чехії, оскільки вони, за її словами, допоможуть повернути чеську оборонну промисловість на рівень 20-30-х років минулого століття.


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