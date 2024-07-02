Частину України накриють дощі і грози

У найближчі дві доби на правобережжі України, а також у Київській, Черкаській та Чернігівській областях очікуються короткочасні дощі, 5 липня дощі пройдуть по всій країні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“3-4 липня у західних, північних, Вінницькій, вдень 4 липня і в центральних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, 3 липня у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також і в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях значні дощі, на решті території без опадів”.

Температура у західних та Житомирській областях вночі 11-17°, вдень 17-23°; на решті території вночі 16-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

Вітер південно-східний з переходом в більшості областей, крім південного сходу, на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 3 та 4 липня місцями короткочасні дощі, вночі 19-21°, вдень до +32°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

5 липня в більшості областей місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. У західних та Житомирській областях вночі 11-17°, вдень 17-23°, на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині 23-29°, на решті території вночі 16-23°, вдень до 31-34°.

У Києві у п’ятницю місцями короткочасний невеликий дощ, вночі 18-20°, вдень до 26-28°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.