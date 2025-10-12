Били, труїли газом, рвали волосся: на Сумщині підлітки побили дівчину

Історія з жорстоким побиттям дівчинки у місті Кролевець на Сумщині, сколихнула соцмережі. Про неї повідомили місцеві Telegram-канали.

Інцидент трапився ще 7 жовтня в одному з населених пунктів Конотопського району. Як повідомляли у соцмережах, група підлітків влаштувала розправу над дівчинкою, пише ТСН.

На відео присутні кадри, як група підлітків жорстоко поводиться з дівчиною. Дівчину повалили на землю, били ногами, тягнули за волосся та згодом розпилили сльозогінний газ в обличчя.

Реклама

Реклама

«Фу, це перцівка…» — наголосила одна з дівчат, що брала участь у бійці.

Крім того, на кадрах видно, як одна з неповнолітніх вживає електронні цигарки.

У поліції Сумської області офіційно прокоментували інцидент. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення групою малолітніх осіб насильницьких дій.

Відкрито два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці підтвердили, що кілька підлітків застосували до дитини фізичну силу та балончик сльозогінної дії.

Наразі особи всіх учасників нападу встановлені. Зараз з ними та їхніми батьками працюють правоохоронці в рамках слідчих дій. Розслідування триває.