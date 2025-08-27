Били КАБами та “шахедами”: на Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє людей

Протягом 26 серпня під вогнем перебували 11 населених пунктів Донецької області. Обстрілів зазнали Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, а також селища Бокове, Дробишеве, Зарічне, села Високопілля, Ганнівка, Іверське, Новоявленка. Двоє людей загинули, 12 зазнали травм.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Руйнувань зазнали 46 цивільних об’єктів, з них 13 житлових будинків.

Костянтинівка витримала сім обстрілів. П’ять російських FPV-дронів атакували автомобілі — вбили цивільну людину, ще чотирьох поранили. Також росіяни скинули на місто дві бомби КАБ-250. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, гараж, шість автомобілів.

На Бокове Добропільської громади війська РФ спрямували дві бомби КАБ-250 — одна людина загинула, троє зазнали травми. Пошкоджено підприємство, 11 цивільних авто.

У Дробишевому внаслідок влучання FPV-дрона по цивільному автомобілю поранено трьох жителів.

У Покровську зазнали поранень двоє людей, пошкоджено приватну оселю.

По Добропіллю окупанти вдарили п’ятьма бомбами КАБ-250, пошкодили два підприємства. У Ганнівці Добропільської ТГ внаслідок удару керованої бомби пошкоджено підприємство.

У Лимані руйнувань зазнали два приватні будинки й три господарських споруди, у Зарічному — приватна оселя й три господарських споруди.

Через атаку чотирьох БпЛА “Герань-2” по Новодонецькій громаді у Новоявленці пошкоджено чотири приватні будинки, в Іверському — два приватні будинки й підприємство.

У Високопіллі Олександрівської ТГ БпЛА “Герань-2” пошкодив приватний будинок.