        Били КАБами та “шахедами”: на Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє людей

        Галина Шподарева
        27 Серпня 2025 10:07
        Зруйнована обстрілом будівля / Фото: Нацполіція
        Протягом 26 серпня під вогнем перебували 11 населених пунктів Донецької області. Обстрілів зазнали Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, а також селища Бокове, Дробишеве, Зарічне, села Високопілля, Ганнівка, Іверське, Новоявленка. Двоє людей загинули, 12 зазнали травм.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Руйнувань зазнали 46 цивільних об’єктів, з них 13 житлових будинків.

        Костянтинівка витримала сім обстрілів. П’ять російських FPV-дронів атакували автомобілі — вбили цивільну людину, ще чотирьох поранили. Також росіяни скинули на місто дві бомби КАБ-250. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, гараж, шість автомобілів.

        На Бокове Добропільської громади війська РФ спрямували дві бомби КАБ-250 — одна людина загинула, троє зазнали травми. Пошкоджено підприємство, 11 цивільних авто.

        У Дробишевому внаслідок влучання FPV-дрона по цивільному автомобілю поранено трьох жителів.

        У Покровську зазнали поранень двоє людей, пошкоджено приватну оселю.

        По Добропіллю окупанти вдарили п’ятьма бомбами КАБ-250, пошкодили два підприємства. У Ганнівці Добропільської ТГ внаслідок удару керованої бомби пошкоджено підприємство.

        У Лимані руйнувань зазнали два приватні будинки й три господарських споруди, у Зарічному — приватна оселя й три господарських споруди.

        Через атаку чотирьох БпЛА “Герань-2” по Новодонецькій громаді у Новоявленці пошкоджено чотири приватні будинки, в Іверському — два приватні будинки й підприємство.

        У Високопіллі Олександрівської ТГ БпЛА “Герань-2” пошкодив приватний будинок.

        Наслідки обстрілів Донеччини / Фото: Нацполіція

