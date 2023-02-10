Був руським, а став українцем. Метрополітен-музей відредагував анотацію до картини Куїнджі

Метрополітен-музей у Нью-Йорку відредагував анотацію до картини художника Архипа Куїнджі — він був руським, а став українцем.

Зміни внесли до полотна Куїнджі «Червоний захід сонця» — тепер навпроти імені художника стоїть позначка «український». Заодно до тексту додали новий абзац, у якому йдеться про те, що музей Архипа Івановича в його рідному Маріуполі було зруйновано навесні минулого року під час російського авіаудару.

До цього Метрополітен позначав Куїнджі як російського художника і наголошував, що його шанують як у Росії, так і в Україні.

У березні президент музею опублікував заяву про підтримку народу України, засудивши «жахливе насильство» та «зневажливе ставлення» до культури країни.