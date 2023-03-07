Суспільство

Бутусов каже, що розстріляний на відео військовий, це не Шадура

7 Березня 2023 15:12
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Головний редактор сайту «Цензор» Юрій Бутусов каже, що розстріляний на відео військовий це не Тимофій Шадура з 30-ї бригади, як про те раніше заявляло командування Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, загиблий – Мацієвський Олександр Ігорович, він солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО.

Бутусов стверджує, що його вже впізнали товариші по службі. Сьогодні вони відвідали у Ніжині матір загиблого військового та отримали підтвердження особи від його родичів.

Його впізнали за кількома прикметами, зокрема, за закритим пластиром забиття над правою бровою.

Щоправда, є один нюанс – тіло Мацієвського повернули додому ще у лютому. Тобто, якщо на відео справді він, то виходить, воно було знято ще, як мінімум, у лютому чи навіть раніше. І потрібно буде провести ексгумацію тіла, щоб встановити – чи загинув Мацієвський від багатьох кульових поранень.

Олександр Мацієвський народився 1980 року, досвіду військової служби раніше не мав, пішов воювати добровольцем із перших днів вторгнення РФ у складі батальйону, який захищав Чернігівську область. Служив снайпером.

У листопаді його підрозділ перекинули до району Бахмута, де він пробув близько місяця, а потім був перекинутий на Соледар. Там після тривалих боїв зв’язок із ним було втрачено. Ймовірно, там він і загинув (нагадаємо, українські війська звідти вийшли у середині січня). У лютому додому повернули його тіло.

В нього залишився 19-річний син.


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