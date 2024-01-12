“Були оборонними” – в НАТО прокоментували удари по Ємену

Удари військових США і Великої Британії по підтримуваних Іраном силах хуситів у Ємені були оборонними і мали на меті зберегти свободу судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів у світі.

Як передає Reuters, про це у п’ятницю заявив речник НАТО.

«Сили хуситів підтримуються, постачаються і оснащуються Іраном. Тому Тегеран несе особливу відповідальність за стримування своїх маріонеток», – наголосив речник НАТО.

Зазначається, що сили НАТО не брали участі в авіаударах, які здійснили США і Велика Британія, які є членами Альянсу. А дві інші країни-члени НАТО, Нідерланди і Канада, надали підтримку.

Водночас у заяві речника не вказується, чи підтримали удари решта країн-членів Альянсу.