Економіка

Букмекерська група Parimatch подала до суду на Зеленського

5 Вересня 2023 12:54
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зеленський

Компанія Weplay Media Holding Limited, яка входить до української групи компаній Parimatch, позивається проти президента України з вимогою скасувати рішення про запровадження проти неї санкцій.

Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду України.

У серпні компанія Weplay Media Holding Limited з кіпрською реєстрацією подала позов до Верховного Суду проти президента України з вимогою визнати протиправним і нечинним указ від 10 березня про запровадження санкцій, зокрема щодо букмекерських компаній.

Тоді президент Зеленський казав, що санкції ввели проти людей та компаній, які «через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з держави та фінансували різні російські комбінації». Він наголосив, що рішення було ґрунтовно пропрацьоване і воно закриває схеми «на десятки мільярдів».

Компанія просить скасувати рішення саме в частині персональних санкцій проти неї. Weplay Media Holding Limited заявляє, що її діяльність пов’язана винятково з володінням об’єктами права інтелектуальної власності (торговельні марки, програмне забезпечення) та часткою у статутному капіталі ТОВ «Покерматч.юа».

Тож компанія запевняє, що не співпрацює з росією чи Білоруссю, а її діяльність не створює загроз національній безпеці України.

З погляду представника позивача, указ президента є «невмотивованим», а дії держави «видаються непослідовними і дискримінаційними». Представник компанії також клопотав про залучення до справи Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України як третіх осіб.

Верховний Суд вирішив відкрити провадження в адмінсправі за позовом компанії та залучити СБУ та РНБО.


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