Суспільство

Будівництво підземної школи в Харкові планують завершити в січні

2 Грудня 2023 17:21
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школа

Роботи з будівництва першої підземної школи, в якій у дві зміни зможуть навчатися близько 900 дітей, планують завершити в січні 2024 року.

Про це сьогодні, 2 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, зараз у метрошколі навчається понад 2,1 тис. дітей, і можливості підземки вже майже вичерпані.

«У вересні, коли ми тільки запустили метрошколу, ми мали 800 учнів, а сьогодні там навчаються 2108 школярів. Попит дуже великий, але можливості метрополітену, на жаль, обмежені. Тому ми розпочали будівництво справжньої школи під землею. Розраховуємо, що в січні школу вже побудуємо», – зазначив Ігор Терехов.

Крім того, мер повідомив, що в Харкові триває інвентаризація протирадіаційних укриттів, які були збудовані ще за радянських часів.

«Розробляємо проєктно-кошторисну документацію, щоб ці укриття відповідали всім сучасним вимогам. Це дуже копітка робота, але ми проводимо її та облаштовуємо протирадіаційні укриття для мешканців Харкова», – зазначив Ігор Терехов.


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