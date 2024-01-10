Суспільство

Будівництво підземної школи у Харкові: Терехов показав, на якому етапі роботи

10 Січня 2024 11:28
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школа

Першу підземну школу в Індустріальному районі Харкова планують відкрити у березні 2024 року. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він розповів, як нині триває будівництво.

“Вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз роботу закцентували на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції. Підрядники обіцяють тримати заданий темп”, — написав Ігор Терехов.

За його даними, роботи не припиняють попри морози та удари РФ.

Після відкриття мають розпочати будівництво нової підземної школи.


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