Суспільство

Буданов заявив, що може зрости кількість атак дронів на російську інфраструктуру

1 Лютого 2024 07:10
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дрони, буданов
Буданов/Global Look Press

Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов припустив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Про це повідомив Буданов в інтерв’ю CNN, передає УП.

За словами Буданова, Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту.

Оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.

“Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні”.

Керівник ГУР припустив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Він не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції “цілком можливі”.

“Гіпотетично, існує план, за яким все це відбувається.

І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури й об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації”.

Тепер, за словами Буданова, російське цивільне населення, нарешті, “бачить реальну картину (війни – ред.)”.

“Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик… Це все йде на користь”.


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