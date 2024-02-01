Буданов заявив, що може зрости кількість атак дронів на російську інфраструктуру

Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов припустив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Про це повідомив Буданов в інтерв’ю CNN, передає УП.

За словами Буданова, Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту.

Оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.

“Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні”.

Керівник ГУР припустив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Він не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції “цілком можливі”.

“Гіпотетично, існує план, за яким все це відбувається.

І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури й об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації”.

Тепер, за словами Буданова, російське цивільне населення, нарешті, “бачить реальну картину (війни – ред.)”.

“Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик… Це все йде на користь”.