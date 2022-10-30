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Буданов пояснив, чому росіянам так важливий Бахмут

30 Жовтня 2022 17:57
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бахмут

Окупанти ось уже вісім місяців не полишають спроб захопити місто.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, навіщо росіяни так активно штурмують Бахмут на Донеччині.

Про це він розповів в інтерв’ю TheDrive.

“Бахмут – це просто їхнє бажання, яке вони хочуть реалізувати вже вісім місяців”, – сказав Буданов.

Він пояснив, що з військової точки зору Бахмут має дуже вигідне положення, оскільки відкриває подальші шляхи до таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Часів Яр.

Бахмутський напрямок президент Зеленський регулярно відзначає як один із найскладніших. Президент сказав, що командування РФ день за днем протягом місяців жене туди людей на смерть. За його словами,  місто стало передовим фронтом а вцілілих будинків у ньому практично не залишилося.

Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово, але ЗСУ тримають оборону. 


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