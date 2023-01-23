Буданов: “Кірєєва вбили в машині СБУ”

Глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що вбивство учасника російсько-українських переговорів банкіра Дениса Кірєєва було вигідне Москві. За словами Буданова, Кірєєв, якого вбили у Києві 5 березня 2022 року, був штатним співробітником Головного управління розвідкиміноборони України та на переговорах мав виконати завдання цієї спецслужби.

Буданов розповів про нові подробиці справи Кірєєва в інтерв’ю українській службі “Радіо Свобода”. Він прокоментував публікацію американської газети Wall Street Journal, що вийшла три дні тому, про Кірєєва під заголовком “Російський шпигун або український герой”, в якій ця історія була вперше розказана докладно.

Американське видання пише з посиланням на Буданова, що саме надані Кірєєвим розвідані допомогли Україні вчасно відреагувати на російський напад на аеропорт у Гостомелі під Києвом, що запобігло захопленню української столиці армією РФ.

Як сказано в публікації Wall Street Journal, Кірєєв у середині 2010-х років працював на братів Андрія та Сергія Клюєвих – українських бізнесменів, близьких до проросійського президента Віктора Януковича. 2015-го року США ввели проти Андрія Клюєва санкції, звинувативши його у спробах підірвати демократію в Україні. Журналісти видання не змогли зв’язатися з Клюєвими, щоб отримати від них коментарі у зв’язку зі справою Кірєєва.

Перед початком російського вторгнення, як повідомив Буданов WSJ, Кірєєв почав виконувати завдання української розвідки.

А 28 лютого, тобто через чотири дні після початку повномасштабної війни, він був одним із учасників української делегації на переговорах із Росією, які відбулися у Білорусі. Він мав брати участь у другому раунді переговорів на початку березня, але був убитий дорогою.

“Затягнути процес”

В інтерв’ю Радіо Свобода Буданов підтвердив, що Кірєєв був учасником переговорів між двома країнами, оскільки особисто знав двох членів російської делегації. При цьому його завдання було “затягнути процес, щоб виграти час”.

Одразу після смерті Кірєєва деякі українські ЗМІ повідомили з посиланням на свої джерела, що Служба безпеки України вбила його як зрадника, тобто як людину, яка працювала на російські спецслужби. Проте вже 5 березня Головне управління розвідки міністерства оборони офіційно повідомило, що Кірєєв загинув під час виконання спеціального завдання і назвало його серед “професіоналів, відданих своїй справі та захисту України”.

В інтерв’ю “Радіо Свобода” Буданов заявив, що Кірєєв був штатним співробітником ГУР і “не був шпигуном”. Він додав, що знав його з 2009 року.

Глава української військової розвідки також описав обставини, за яких було вбито Кірєєва. “Його викликали, він із мого кабінету поїхав туди [в СБУ]… Приблизно за 200 метрів до центральної будівлі СБУ (він туди виїжджав) виїхав намиста, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники “Альфи” з криками “Це СБУ!” .

“Кірєєв сказав усім зупинитися, – продовжує Буданов. – Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не до цієї центральної будівлі, а за кілька кварталів. Тому сталося те, що сталося… І його тіло випало з цього мікроавтобуса”.

Хто не хотів української перемоги?

Описуючи цілі тих, хто стоїть за вбивством Кірєєва, Буданов заявив: “У того, хто це має намір зробив, була мета не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, провести певні дії щодо відсічі ворогові”.

Глава ГУР при цьому заявив, що “насамперед з українського боку” була “певна кількість людей, які, скажімо так, не дуже хотіли, щоб Україна перемогла”, і додав, що це “його особиста думка”. Буданов не уточнив, чи має він на увазі передбачуваних російських агентів у СБУ чи будь-кого ще.

СБУ офіційно не коментувала смерть Кірєєва, але за кілька місяців після нього український президент Володимир Зеленський звільнив голову Служби безпеки України Івана Баканова, провів серію перестановок серед її генералів; також було заведено понад 650 кримінальних справ про держзраду, нагадувала WSJ.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк також коментував це вбивство в інтерв’ю Delfi. Він заявив, що вона була пов’язана з відсутністю координації між силовими структурами у перші дні війни.

Як заявив Кирило Буданов, відповідаючи на цей вислів, “я сказав би трохи інакше, але коментувати думку пана Михайла не буду”.

Буданов також сказав “Радіо Свобода”, що “прекрасно знає людей, які стратили Кірєєва” і що з цього приводу він говорив з Бакановим, і це була його остання з ним розмова.