Буданов дав прогноз на 2023 рік

2023 рік стане для України роком кінця війни. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив 31 грудня в ефірі національного телемарафону, який транслює “1+1”.

Начальник ГУР МО вважає, що війна в Україні завершиться у 2023 році, й у другій половині року – ближче до його кінця – “будуть гарні новини”.

“Радість і перемогу – ось, що він [2023 рік] нам принесе”, – сказав Буданов.

Він зазначив, що чинників, які впливають на розвиток подій, багато, але він у своєму прогнозі спирається на вже запущені процеси, які дадуть результат.

“У світі може статися будь-що. Я можу вам показати багато моделей, які покажуть, що війна може тривати до середини 2024 року, як певні сили цього хочуть, я можу вам показати варіант, при якому ця криза буде тривати п’ять і більше років… Але є певний набір факторів, певні алгоритми, які вже задіяні, і, спираючись на це, я роблю висновки”, – пояснив глава військової розвідки.