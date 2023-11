Британська розвідка з’ясувала, на що жаліються російські солдати

З наближенням зими свідчення очевидців із дислокованих російських військ в Україні кажуть про те, що давня боротьба солдатів зі стихією залишається основною турботою для російської армії.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Аналітики відомства звернули увагу на те, що російські солдати, які нещодавно повернулися, виступаючи на конференції з військових питань Огарковських читань у Москві, описали, що тижнями поспіль були «мокрими з ніг до голови» на передовій.

Один солдат підкреслив, що через ризик вони «навіть не можуть закип’ятити чашку чаю». Солдати також жалілися на споживання «одноманітної» їжі в повсюдній багнюці.

“Підтримання гідного рівня особистого комфорту та надійного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії. Проте дані з відкритих джерел свідчать про загалом дуже низький рівень дотримання основного польового управління серед російських військ.

Ймовірно, це частково викликано дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також змінною матеріально-технічною підтримкою”, – роблять висновок у британській розвідці.

