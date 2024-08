Британська розвідка звернула увагу на зниження рівня втрат армією РФ

Середньодобові втрати російських військ (вбитими і пораненими в Україні) за останні два місяці знизилися з найвищого за час конфлікту показника у понад 1262 особи на добу в травні до 1140 осіб у липні 2024 року.

На це звернули увагу аналітики розвідки Великої Британії.

“Незважаючи на це скорочення, останні три місяці стали найдорожчими для російських військ з лютого 2022 року”, – зазначається у звіті відомства.

На думку британської розвідки, зменшення середньодобових втрат, ймовірно, свідчить про те, що російські війська зміцнюють позиції на Харківському напрямку.

“Рівень російських втрат, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1 000 осіб на день протягом серпня 2024 року, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до Роботиного на півдні України”, – йдеться у повідомленні.

