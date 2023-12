Британська розвідка звернула увагу на деградацію збройних сил Росії

Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком. Про це йдеться у щоденній доповіді британської розвідки.

“Збільшення середньодобових показників, як повідомляє українська влада, майже напевно відображає деградацію збройних сил Росії та її перехід до нижчої якості та великої кількості масової армії після «часткової мобілізації» резервістів у вересні 2022 року”, – йдеться у повідомленні.

На думку британських аналітиків, ймовірно, Росії знадобиться п’ять-десять років, щоб відновити підготовлені і досвідчені військові частини.

“Якщо втрати продовжуватимуться такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025 року Росія за три роки війни матиме понад півмільйона вбитих і поранених. Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні”, – констатує британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 December 2023.



