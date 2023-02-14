Політика

Британська розвідка відзначила успіхи ПВК “Вагнера”

14 Лютого 2023 09:38
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розвідка британії

За останні три дні сили ПВК “Вагнера” здобули невеликі успіхи навколо північної околиці Бахмута, у тому числі в селі Червона Гора, повідомляє британська розвідка.

За її даними, у цьому районі продовжується організована українська оборона. А тактичний наступ росіян на південь від міста, мабуть, мало просунувся.

На півночі, в районі Кремінна-Сватове Луганської області, російські війська ведуть безперервні наступальні дії, повідомляє розвідка.

“Росія, ймовірно, прагне тут нівелювати деякі успіхи українських військ, досягнуті у вересні-листопаді 2022 року: існує реальна ймовірність того, що їхня найближча мета – просунутися на захід до річки Жеребець”, – йдеться в новому зведенні розвідки.

За оцінками Міноборони Британії, поточна оперативна картина свідчить про те, що російські війська отримують накази про наступ на більшості напрямків, але на жодному з них вони не сконцентрували достатню бойову міць, щоб досягти вирішального ефекту.


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