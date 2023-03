Британська розвідка: Росія запускає “Шахеди” з Брянської області

Британська розвідка у зведенні від 1 березня звертає увагу на атаку дронів з боку Росії на Україну в ніч проти 27 лютого.

Міністерство оборони України підтвердило, що ЗСУ вдалося збити 11 із 14 піднятих тієї ночі в повітря безпілотників іранського виробництва “Шахед”.

Глава київської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що дев’ять дронів було збито на підльоті до Києва. Ще три “Шахеди” були збиті на Чернігівщині.

Судячи з траєкторії та напрямку польоту “Шахедів”, запуск БПЛА в ніч на 27 лютого здійснювався з території Брянської області. Раніше вдалося встановити лише одне місце запуску дронів: у середині грудня безпілотників було піднято з території Краснодарського краю.

Запуск дронів з території Брянської області дає російським військовим більше можливостей, оскільки час польоту БПЛА до Києва стає меншим. Це скорочує час знаходження дронів у повітрі, що створює більше можливостей атак на Київ та західні регіони України, зазначають у британській розвідці.

До атаки в ніч проти 27 лютого про прильоти “Шахедів” не повідомлялося як мінімум з 15 лютого. Скорочення кількості атак із застосуванням “Шахедів” говорить про те, що запаси дронів у Росії, зважаючи на все, вичерпуються. Швидше за все, Москва домовлятиметься про нові поставки дронів, вважають у британській розвідці.

