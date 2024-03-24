Політика

Британська розвідка: РФ відновлює залізничне сполучення з Маріуполем

24 Березня 2024 14:29
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окупація, маріуполь
Залізниця в Донецькій області. Ілюстративне фото / Фото ТАСС

18 березня 2024 року президент Росії Володимир Путін оголосив про будівництво залізничної лінії від Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані Росією території України до Криму. За словами Путіна, нова лінія в кінцевому підсумку досягне Севастополя на півдні Криму і забезпечить резервування Керченського мосту.

На думку розвідки Великої Британії, хоча Путін стверджує, що перша завершена ділянка відновлює доступ до Бердянська, наявне залізничне сполучення проходить через територію, вразливу для перехоплення українських систем дальнього точного удару.

Про це йдеться у щоденному звіті відомства.

“Нова залізнична лінія проходить на південь від Донецька протяжністю майже 60 км, будівництво якої зайняло вісім місяців. Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проєктів, які Росія реалізувала на тимчасово окупованих територіях України, і він відновлює залізничне сполучення, порушене внаслідок бойових дій за межами Донецька”, – йдеться у звіті розвідки.

Цілком імовірно, що однією з найближчих цілей нової лінії буде підтримка російської активності в Маріуполі. У цьому портовому місті, зруйнованому Росією 2022 року, розташований металургійний комбінат “Азовсталь” та інші підприємства важкої промисловості, які, незважаючи на серйозні ушкодження, Росія може спробувати відновити й використовувати їх у майбутньому.


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