Британська розвідка проаналізувала вчорашній парад у Москві

Парад 9 травня у Москві, проведений у скороченому вигляді, виділив проблеми з технікою та стратегічними комунікаціями, з якими російські війська зіткнулися через 14,5 місяці вторгнення в Україну, пише міністерство оборони Великобританії.

За його відомостями, більшість учасників у ході Красною площею відносяться до допоміжних формувань і курсантів військових навчальних закладів, а єдиним особовим складом із з’єднань регулярних військ, що розгортаються, стали контингенти Залізничних військ і військової поліції Міноборони РФ.

Крім того, Лондон звернув увагу на мінімальну кількість військової техніки. “Незважаючи на великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки”, але влада, ймовірно, утрималася від цього з бажання аби уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями, вважають у британському відомстві.

