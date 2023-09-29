Суспільство

Британська розвідка повідомила, що вагнерівці повертаються на війну до України

29 Вересня 2023 11:54
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вагнер, Британська розвідка

Найманців ПВК “Вагнер” почали передислоковувати до України. Досвід бойовиків буде найбільш затребуваний біля Бахмута Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні  Міністерства оборони Великої Британії.

“Кілька звітів свідчать про концентрацію “вагнеревців” поблизу Бахмута: їхній досвід, імовірно, буде особливо затребуваним у цьому секторі”, — йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначили, що більшість бойовиків знайомі з лінією фронту та українською тактикою введення бою, адже минулого року брали участь у бойових діях на цій ділянці фронту.

У розвідці розповіли, що в Україну почали передислоковувати окремих найманців та невеликі групи у складі різноманітних російських підрозділів. Зокрема, точний статус передислокованих бойовиків невідомий, проте деякі з військових перейшли до формувань Міноборони Росії та інших ПВК.


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