Суспільство

Британська розвідка повідомила, що Росія має проблеми на півдні України

1 Серпня 2023 09:51
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розвідка британії, україна, рф, фронт

Інтенсивні бойові дії тривають у двох секторах на півдні України – поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області, повідомила розвідка Великої Британії.

Про це повідомляє розвідувальний огляд британського Міноборони за 1 серпня.

“На півдні країни загальними проблемами російського командування, найімовірніше, є нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються”.

Повідомляється, що поблизу Оріхова українські війська наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії РФ, яка зараз виснажена після понад 8 тижнів інтенсивних боїв.

На південь від Великої Новосілки оборону тримають окупаційні підрозділи, які сформовані зі Східного і Південного військових округів РФ. Розвідка вважає, що це створює проблеми з координацією дій російських загарбників.

За даними відомства, підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, перебувають під особливим тиском і хочуть на ротацію з лінії фронту.


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