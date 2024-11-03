Політика

Британська розвідка перелічила труднощі, з якими зіткнуться солдати КНДР
3 Листопада 2024 12:16
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Британська розвідка
Ілюстративне фото / Фото AP

Збройні сили Росії та КНДР майже напевно зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, оскільки раніше не проводили спільних військових навчань. Так вважають у британській розвідці.

«Війська КНДР, які ведуть бойові дії, майже напевно зіткнуться з проблемами експлуатації російської техніки, інтеграції в російську структуру командування та управління, а також подолання мовного бар’єру під час взаємодії з російськими військами», – ідеться в щоденному звіті міноборони Великої Британії.

У відомстві нагадали, що близько 10 000 бойових солдатів Корейської Народно-Демократичної Республіки зараз перебувають у Росії. «Майже напевно деякі з них уже перекинуті в Курськ», – упевнені в розвідці.

Росія і КНДР узяли на себе зобов’язання щодо поглиблення двостороннього партнерства в межах Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить пункт про взаємну оборону і був ратифікований Державною Думою РФ 24 жовтня 2024 року. Для Росії військова підтримка КНДР у війні в Україні, найімовірніше, була основним фактором партнерства, і досі вона була зосереджена на постачанні зброї Північною Кореєю. Натомість КНДР отримала від Росії міжнародну підтримку на високому рівні і придбала торгового партнера, готового вийти з-під санкцій.


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