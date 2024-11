Британська розвідка перелічила труднощі, з якими зіткнуться солдати КНДР

Збройні сили Росії та КНДР майже напевно зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, оскільки раніше не проводили спільних військових навчань. Так вважають у британській розвідці.

«Війська КНДР, які ведуть бойові дії, майже напевно зіткнуться з проблемами експлуатації російської техніки, інтеграції в російську структуру командування та управління, а також подолання мовного бар’єру під час взаємодії з російськими військами», – ідеться в щоденному звіті міноборони Великої Британії.

У відомстві нагадали, що близько 10 000 бойових солдатів Корейської Народно-Демократичної Республіки зараз перебувають у Росії. «Майже напевно деякі з них уже перекинуті в Курськ», – упевнені в розвідці.

Росія і КНДР узяли на себе зобов’язання щодо поглиблення двостороннього партнерства в межах Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить пункт про взаємну оборону і був ратифікований Державною Думою РФ 24 жовтня 2024 року. Для Росії військова підтримка КНДР у війні в Україні, найімовірніше, була основним фактором партнерства, і досі вона була зосереджена на постачанні зброї Північною Кореєю. Натомість КНДР отримала від Росії міжнародну підтримку на високому рівні і придбала торгового партнера, готового вийти з-під санкцій.

