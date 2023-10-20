Суспільство

Британська розвідка оцінила наслідки ударів ракетами ATACMS

20 Жовтня 2023 09:21
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війна

У британській розвідці проаналізували удари ракетами ATACMS у вівторок, 17 жовтня, внаслідок яких на аеродромах Бердянськ і Луганськ було вражено російські вертольоти і засоби ППО.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Аналітики припускають, що попри те, що масштаби втрат РФ поки не підтверджені, були знищені дев’ять російських військових гелікоптерів у Бердянську та п’ять — у Луганську.

За даними звіту, через «вкрай погану» підтримку літаків, Росія змушена більше покладатися на вертольоти для боротьби з українським наступом.

Повідомляється, що аеродром Бердянськ використовується Росією у якості основної оперативної бази на півдні України, яка надавала російським окупантам як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну та оборонну спроможність.

У британській розвідці зазначають, що ці втрати вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку.

При цьому, враховуючи навантаження на російське військове виробництво, втрату будь-яких літальних апаратів буде важко компенсувати в коротко- та середньостроковій перспективі.

Розвідники також наголошують, що це створить додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які стикаються з бойовим виснаженням та проблемами з обслуговуванням через непередбачено довгий період експлуатації.

Крім того, це також змусить Росію знову перенести свої оперативні бази та вузли управління подалі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги.


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