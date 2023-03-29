Політика

Британська розвідка не впевнена у повному контролі “вагнерівцями” АЗОМа у Бахмуті

29 Березня 2023 10:56
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розвідка британії

У Бахмуті на Донбасі тривають бої, хоча російські атаки все ще перебувають на зниженому рівні порівняно з останніми тижнями, а одним із ключових досягнень нещодавніх українських операцій, ймовірно, було відкидання російських бойовиків групи «Вагнер» від дороги 0506, повідомила розвідка Великої Британії.

«Ця другорядна дорога місцевого значення стала критичною лінією постачання українських захисників. «Вагнер» раніше перебував у межах кількох сотень метрів від маршруту», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у розвідці прокоментували повідомлення російських ЗМІ, які 26 березня стверджували, що ПВК «Вагнер» взяла під повний контроль промисловий комплекс «АЗОМ» на північ від центру Бахмута.

«Проте ця територія, ймовірно, залишається спірною, як це було протягом останніх двох тижнів. На тлі підтвердження групою «Вагнер» звільнення щонайменше п’яти тисяч бійців-в’язнів, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі», – наголосили у розвідці.


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