Політика

Британська розвідка має погані новини для російських ВКС

28 Лютого 2023 13:16
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війна

Втрата Росією військового літака А-50 у Мачулищах ще більше обмежить її повітряні операції, вважає військова розвідка Великобританії. В опублікованому в Twitter черговому огляді британське Міноборони з посиланням на білоруську партизанську групу BYPOL та лідерів опозиції Білорусі у вигнанні зазначає, що вибухи на аеродромі поблизу Мінська пошкодили передню та середню секції А-50, а також радіолокаційну антену. При цьому роль літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 полягає у створенні картини повітряної обстановки, що розпізнається, і забезпеченні координації з сусідніми винищувачами, вказується далі.

Хоча офіційні інстанції не підтвердили збитки, завдані російському літаку, його втрата матиме велике значення, оскільки він є критично важливим для російських повітряних операцій і забезпечує картину повітряного бою, впевнені в Лондоні.


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