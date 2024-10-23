Британія виділить $155 млн для захисту портів України

Ще близько $155 млн виділить Британія на підтримку коаліції морських сил і засобів.

Про це повідомляється в заяві уряду Великої Британії.

Як говориться у заяві, Британія виділяє додаткові 120 млн фунтів на морську коаліцію для України, а також шукає партнерів для спільного фінансування поставок ще “сотень” морських безпілотників та радарів спостереження для захисту українського зернового коридору.

Також зазначається, що Британія та Норвегія спільно шукають близько 130 млн доларів для спільного фінансування коаліції.

У межах морської коаліції Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч патронів.