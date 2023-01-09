Британія веде переговори про постачання Україні танків “Челленджер 2” – ЗМІ

Великобританія вперше розглядає можливість постачання Україні британських танків “Челленджер 2”, повідомляє телеканал Sky News, посилаючись на джерела, знайомі з переговорами.

Як повідомляє Sky News, переговори про постачання українським збройним силам деякої кількості основних бойових танків британської армії тривають уже кілька тижнів.

За деякими відомостями йдеться про 10 танків “Челленджер 2”.

Такий крок сам по собі не змінить ситуацію на фронті, але стане прикладом для союзників по НАТО, зокрема Німеччини, і може спонукати їх наслідувати приклад Великобританії, кажуть експерти.

“Це буде хорошим прецедентом для інших – насамперед для Німеччини з їхніми “Леопардами” та США з “Абрамсами”, – цитує Sky New неназване українське джерело.