Політика

Британія розглядає відправку інструкторів до України
19 Грудня 2024 15:24
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британія, допомога
Українські військові на навчаннях INTERFLEX у Великій Британії / Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони Великої Британії вивчає варіанти направлення військових інструкторів до України для підготовки військовослужбовців.  

Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Києва 18 грудня, передає BBC.

Він обговорив із українськими посадовцями плани щодо розширення підтримки у 2025 році, але не розкрив конкретних деталей. Джерела в британському оборонному відомстві зазначають, що можливість направлення інструкторів розглядається, хоча остаточних рішень поки немає.  

Також Велика Британія має намір продовжити операцію Interflex із підготовки українських військовослужбовців на своїй території і протягом усього 2025 року.


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