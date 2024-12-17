Політика

Британія прагне зміцнити позиції України до 2025 року – Стармер
17 Грудня 2024 09:38
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британія, україна
Кір Стармер / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна налаштована забезпечити Україні максимально сильну позицію у 2025 році.

Про це заявив Стармер під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Стармер підкреслив, що для посилення України Велика Британія застосовуватиме економічні санкції та підтримуватиме ініціативу тіньового флоту, спрямовану на підрив фінансових джерел російської військової машини.

Лідери Британії та Норвегії також обговорили підтримку України в межах Об’єднаних експедиційних сил (JEF), які об’єднують найбільш відданих партнерів Києва.

Серед інших питань – посилення кібербезпеки та координація дій із союзниками по НАТО в усіх сферах оборони та безпеки.


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