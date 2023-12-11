Політика

Британія передасть Україні два тральщики для розмінування

11 Грудня 2023 09:50
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британія, допомога

Велика Британія надасть Україні два мінні тральщики типу Sandown для підвищення безпеки в Чорному морі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що кораблі буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великої Британії.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс підтвердив передачу двох мінних тральників Королівських ВМС до складу Військово-морських сил України.

“Ці тральники нададуть Україні життєво важливий потенціал, який допоможе рятувати життя на морі та відкриє життєво важливі експортні шляхи, які були суттєво обмежені після початку незаконного повномасштабного вторгнення Путіна”, — сказав міністр.

Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.


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