Британія надасть Україні $20 млн на посилення кіберзахисту

Великобританія виділить 16 млн фунтів стерлінгів (20,48 млн доларів) Україні на зміцнення кіберзахисту.

Про це заявив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише Sky News.

“Це рішення було прийнято в той час, коли Україна розпочала черговий контрнаступ на Росію, на додаток до 6,35 млн фунтів стерлінгів (8,1 млн доларів) , обіцяних минулого року. Ще 9 млн фунтів стерлінгів (11,51 млн доларів) потенційно можуть надійти від міжнародних союзників”, – пише видання.

Пакет допоможе Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії, оскільки Київ відкидає російські сили з окупованих ними ділянок південної та східної України.

“Жахливі напади Росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на територію країни, але також включають огидні спроби атакувати кібер-інфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських до енергетичних, невинному українському населенню”, – заявив Сунак.

Сунак також попросить підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україну на конференції, щоб допомогти їй відновити економіку країни після вторгнення Росії.