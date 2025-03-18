Британія і ЄС обговорюють конфіскацію заморожених російських активів, – Bloomberg

Влада Великої Британії та Євросоюзу вивчають можливість забезпечити юридичний і фінансовий супровід для конфіскації російських активів, заморожених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними Bloomberg, це питання, зокрема, включено до порядку денного зустрічі міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та глави європейської дипломатії Кайї Каллас, що відбудеться в Лондоні 18 березня.

Підготовку до можливої конфіскації активів РФ, зазначили джерела видання, ведуть, незважаючи на те, що низка європейських країн, зокрема Німеччина і Бельгія, виступають проти такого кроку. Вони вважають, що конфіскація російських активів може порушити норми міжнародного права і вплинути на курс євро.

Після початку повномасштабного російського вторгнення було заморожено активи ЦБ РФ за межами Росії на загальну суму понад 260 мільярдів євро. Більша частина заморожених активів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Питання про конфіскацію заморожених активів РФ за більш ніж три роки війни неодноразово обговорювали, проте поки що було вирішено лише використовувати прибуток від них.