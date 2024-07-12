Які іграшку батьки купують дитині найпершою? Звичайно ж, брязкальце. Такі іграшки для немовлят бувають найрізноманітнішими: з ручкою і без, з елементами, що брязкають або шарудять, у вигляді геометричних фігур та тварин чи рослин. І це далеко не весь перелік різновидів брязкалець, які батьки можуть придбати для своїх дітей.

Коли купувати перше брязкальце дитині?

Часто батьки не знають, в якому віці дитині потрібно купити перше брязкальце. Це можна зробити вже в перші місяці життя малюка. Звичайно, новонароджений не зможе тримати брязкальце в руках самостійно. Тому батькам варто самим взяти його в руки та неспішно водити ним перед очима малюка, злегка колихаючи його. Така гра допоможе дитині розвинути своє вміння зорово та на слух сприймати інформацію. Дитинка залюбки розглядатиме іграшку та прислухатиметься до звуків, що йтимуть від іграшки.

Коли малюк трішки підросте, то зможе вже і самостійно тримати іграшку в руках. Тоді вона сповна виконуватиме свої розвивальні функції: розвиватиме тактильні відчуття дитини, її дрібну моторику рук.

Які бувають дитячі брязкальця?

Нині батьки можуть придбати своїм дітям брязкальця різних видів:

Класичні. Аби вони «видавали» звуки, їх потрібно струснути. Класичні брязкальця можуть шарудіти, дзвеніти, торохніти, пищати тощо. Можуть бути з однією або кількома ручками або без них. За формою бувають найрізноманітнішими: у вигляді кульки, яйця, диска тощо. Підвіски. Цей тип брязкалець прив’язують до колиски чи люльки, коляски. Така іграшка не загубиться завдяки кріпленню. Дитина гратиметься з нею, дотягуючись до неї ручками. У вигляді браслетика чи шкарпетки. Їх надягають на ручки чи ніжки новонародженого. Рухаючи ними, дитина чутиме звук. А ще така гра вчитиме її контролювати свої рухи, допоможе у розвитку м’язів усього тіла. Брязкальце-прорізувач. Так називають іграшку, яка полегшує процес прорізування зубів у дитини. Малюк братиме до рота прорізувач, а його ребриста поверхня масажуватиме ясна, знімаючи неприємні відчуття. Така іграшка буде чудовою знахідкою в момент прорізування зубів. М’які брязкальця. Їх відшивають із текстилю з різною текстурою. М’які брязкальця доповнюються кільцями, дзвониками, кульками з елементами, які створюють різні звуки. Граючись із текстильним брязкальцем, дитина додатково розвиватиме своє вміння на дотик розрізняти матеріали. Брязкальце у вигляді кільця з рухомими деталями. Такі іграшки будуть корисні малюкам від півроку. Вони вже зможуть самостійно утримувати її в руках та рухати елементи, що розміщені на кільці. Така іграшка корисна для розвитку дрібної моторики рук та тактильного сприйняття.

З яких матеріалів виготовляють брязкальця?

Найпоширеніший матеріал, що використовують для створення брязкалець, – це пластик. Важливо. Аби він був безпечним для дитячого здоров’я: нетоксичним та без неприємного запаху. Пластикові іграшки дуже легко очищаються.

Брязкальця-прорізувачі зазвичай силіконові. Цей матеріал не має запаху та смаку, є досить еластичним. Його можна піддавати термічній обробці.

Латекс – матеріал ще більш гнучкий, аніж силікон. Латекс можна пофарбувати практично в будь-який колір. Така іграшка матиме приємний аромат. Але важливо знати, що латекс може викликати алергію.

Найперші іграшки-брязкальця виготовляли із дерева. Вони мають приємний запах і текстуру. Обираючи дерев’яні іграшки, слідкуйте за тим, аби їхня поверхня була добре відшліфованою.

Текстиль – ще один матеріал, що використовують для пошиття брязкалець. Для цього обирають фліс, бавовну, плюш, оксамит, велюр тощо. Такі іграшки м’які на дотик. Їхня поверхня має різну текстуру.

Брязкальце – найкраща іграшка для немовляти, що не лише розважить його або заспокоїть, а й стимулюватиме розвиток зорових, слухових і тактильних відчуттів.