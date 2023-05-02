Кримінал

Брянські партизани знову підірвали вантажний потяг

2 Травня 2023 20:51
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росія

У Брянській області РФ невідомі підірвали залізничне полотно, повідомляє 112. Внаслідок вибуху сталося перекидання вагонів вантажного потяга. На місце їдуть екстрені служби.

Джерело SOTA повідомляє, що було чути три вибухи. З колій зійшли 2-3 вагони. На місце прибули пожежники.

За інформацією Baza, вибухи сталися на залізничних коліях неподалік станції Сніжетська в момент проходження вантажного потяга, що прямував з Брянська на Карачов. Внаслідок вибуху перекинулися 8 вагонів.

Загалом у поїзді було 70 вагонів.


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