Брянські партизани знову підірвали вантажний потяг

У Брянській області РФ невідомі підірвали залізничне полотно, повідомляє 112. Внаслідок вибуху сталося перекидання вагонів вантажного потяга. На місце їдуть екстрені служби.

Джерело SOTA повідомляє, що було чути три вибухи. З колій зійшли 2-3 вагони. На місце прибули пожежники.

За інформацією Baza, вибухи сталися на залізничних коліях неподалік станції Сніжетська в момент проходження вантажного потяга, що прямував з Брянська на Карачов. Внаслідок вибуху перекинулися 8 вагонів.

Загалом у поїзді було 70 вагонів.