Бронетехніка та системи ППО. Генштаб оновив втрати РФ

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще майже 800 російських окупантів, таким чином загальні втрати війск РФ в Україні від початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі сягнули близько 355 750 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 14 танків та 10 артсистем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали: