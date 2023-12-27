Бронетехніка та системи ППО. Генштаб оновив втрати РФ

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще майже 800 російських окупантів, таким чином загальні втрати війск РФ в Україні від початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі сягнули близько 355 750 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 14 танків та 10 артсистем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 355750 (+790) осіб ліквідовано;
- танків – 5913 (+14) од.;
- бойових броньованих машин – 10973 (+17) од.;
- артилерійських систем – 8376 (+10) од.;
- РСЗВ – 934 од.;
- засоби ППО – 616 (+2) од.;
- літаків – 329 од.;
- гелікоптерів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13) од.;
- крилаті ракети – 1620 (+2) од.;
- кораблі/катери – 23 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од.;
- спеціальна техніка – 1240 (+1) од.