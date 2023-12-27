Суспільство

Бронетехніка та системи ППО. Генштаб оновив втрати РФ

27 Грудня 2023 08:11
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війна

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще майже 800 російських окупантів, таким чином загальні втрати війск РФ в Україні від початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі сягнули близько 355 750 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 14 танків та 10 артсистем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 355750 (+790) осіб ліквідовано;
  • танків – 5913 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин – 10973 (+17) од.;
  • артилерійських систем – 8376 (+10) од.;
  • РСЗВ – 934 од.;
  • засоби ППО – 616 (+2) од.;
  • літаків – 329 од.;
  • гелікоптерів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13) од.;
  • крилаті ракети – 1620 (+2) од.;
  • кораблі/катери – 23 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од.;
  • спеціальна техніка – 1240 (+1) од.

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