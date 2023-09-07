Економіка

British American Tobacco продала бізнес у Росії та Білорусі

7 Вересня 2023 11:29
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росія, бізнес

Тютюновий концерн British American Tobacco (BAT) уклав угоду про продаж бізнесу в Росії та Білорусі консорціуму, який очолив місцевий менеджмент.

Про це повідомляє РБК.

«Покупцем є консорціум, який очолює члени управлінської команди «БАТ Росія», який після завершення угоди повністю володітиме обома підприємствами. Після цього підприємства будуть називатися ITMS Group», — йдеться в повідомленні компанії.

У березні 2022 року BAT повідомила, що продовжить продаж виробленої в Росії продукції, проте призупинить інвестиції в країну. Майже через рік компанія анонсувала повний відхід з російського ринку.


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