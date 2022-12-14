Спорт

Бразильська конфедерація футболу отримала позов за інцидент з котом на ЧС

14 Грудня 2022 15:50
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мундіаль, кіт

Група бразильських неурядових організацій спільно з Національним форумом захисту тварин країни подала позов проти Бразильської конфедерації футболу (CBF), повідомляє El Grafico.

Приводом для звернення до суду стали дії прес-аташе збірної Бразилії Вінісіуса Родрігеса на чемпіонаті світу у Катарі. На прес-конференції, приуроченій матчу 1/4 фіналу ЧС проти Хорватії, що відбувся на той момент, прямо перед Родрігесом на столі розташувався кіт. Родрігес схопив його за шкірку і скинув на підлогу. Кіт, щоправда, не залишив прес-конференції і розташувався вже біля столу знизу.

Наразі відповідні організації вимагають від CBF $200 тис., вибачення, а також організацію навчання працівників конфедерації з охорони навколишнього середовища та догляду за тваринами.

Матч проти Хорватії відбувся 9 грудня. Бразилія програла в серії пенальті та вибула з турніру.


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