БПЛА атакували Київ, є постраждалі

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про вибухи в місті. За його словами, “кілька вибухів пролунали у Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Всі служби працюють на місцях”.

Повідомлялося, що вночі було збито 9 ворожих БПЛА.

За інформацією голови Київської ОВА Олексія Кулеби, є постраждалі серед цивільного населення.

“Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога – вони під наглядом лікарів”, – написав він у Telegram.