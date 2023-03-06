Політика

Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги – Сирський

6 Березня 2023 17:05
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бахмут

Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги, заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який у неділю, 5 березня, в черговий раз відвідав місто.

“Ворог кинув у бій додаткові сили “Вагнера”. Наші воїни мужньо відстоюють позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста”, – заявив Сирський на брифінгу в MilItary Media Center.

Це був третій візит генерал-полковника до Бахмуту з кінця лютого.

Нагадаємо, у попередньому візиті Сирського західна преса бачила ознаку хисткого становища фронту в населеному пункті.

Коли Сирський приїжджав до Бахмуту 25 лютого, то охарактеризував ситуацію там як “складну”.

Сьогодні, як повідомляє Офіс президента, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Залужний, Сирський та інші воєначальники висловилися за продовження оборони Бахмута.


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